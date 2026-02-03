  1. Inicio
Petro sale de reunión con Trump con una "impresión positiva" y lo invita a Colombia

El encuentro entre ambos mandatarios se produjo un mes después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y luego de que Colombia condenara el accionar militar de Estados Unidos en la región.

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 18:12 -
  • Agencia EFE
El presidente de Colombia extendió una invitación a Trump para visitar Cartagena de Indias, ciudad que calificó como "un lugar bello y hermoso para vivir".

 Foto: Agencia Efe
Washington, Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes en una rueda de prensa en Washington que salió con una "impresión positiva" de su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y que, pese a las diferencias entre ambos, lo invitó a visitar Cartagena de Indias.

"La impresión que tengo de una reunión reciente, hace apenas unas horas, es, ante todo, positiva", dijo Petro al describir su encuentro con Trump, agregando que fue un encuentro entre "diferentes" pero "sin humillaciones de ningún tipo".

Petro propone a Trump unir ejércitos de Colombia y Venezuela contra el narcotráfico

Según el presidente colombiano, "las fotos y el ambiente de la reunión demuestran un encuentro entre iguales, que piensan diferente, pero son capaces de encontrar caminos conjuntos".

Añadió que, pese a esas diferencias, extendió al republicano una invitación para visitar Cartagena de Indias, ciudad que calificó como "un lugar bello y hermoso para vivir".

Petro agregó que, como muestra del tono cordial del encuentro, Trump le obsequió una gorra con el lema "Make America Great Again", en la que el mandatario colombiano escribió con un lapicero la palabra "Américas".

Asimismo, relató que Trump le dijo "I like you" durante la reunión y, en tono de broma con la prensa, aseguró que cuando termine su mandato se compromete a aprender inglés.

Colombia extradita narcotraficante a EE UU horas antes de la reunión de Petro con Trump

El encuentro entre ambos mandatarios se produjo un mes después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y luego de que Colombia condenara el accionar militar de Estados Unidos en la región, así como una tensión marcada por declaraciones de Trump directas contra Petro a quien le había dicho que sería "el siguiente" y acusado abiertamente de ser narcotraficante.

En 2025, Petro perdió su visa estadounidense, luego de que en Nueva York, en el marco de la asamblea general de Naciones Unidas, llamó a las fuerzas armadas norteamericanas ha no obedecer "órdenes ilegales" y recibió sanciones económicas, que según el colombiano no discutió con Trump este martes.

