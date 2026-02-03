Petro no tuvo una recepción de alto perfil como la de Bukele y Mile

Washington

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se desarrolló este martes a puerta cerrada en la Casa Blanca y sin acceso a la prensa.

Es habitual que Trump decida a última hora permitir la entrada de periodistas al Despacho Oval para formular preguntas cuando recibe a un mandatario extranjero, pero en esta ocasión no fue así.

Fotografías oficiales distribuidas por la Presidencia colombiana, muestran a Trump y Petro estrechándose la mano en la Columnata Oeste y luego sentados en la Oficina Oval.

La delegación estadounidense la completaron el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno.

Por parte de Colombia, participaron la canciller, Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; y el embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

Petro no tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios, como el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

El colombiano llegó a las 10.53 horas de Washington (15.53 GMT) a bordo de un vehículo oficial del Servicio Secreto estadounidense que portaba una bandera de Colombia, pero no fue recibido en la puerta ni por Trump ni por la tradicional guardia de honor militar.

Esta es la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.

En el centro de la reunión está el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el gobierno de Petro, mientras que este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.