Congreso de Perú acepta mociones de destitución contra Boluarte y la convoca de inmediato

Congreso aprobó convocar de inmediato a la presidenta Dina Boluarte con 118 votos a favor, lo que supera las cuartas quintas partes de la cámara.

  • 09 de octubre de 2025 a las 21:39 -
  • Agencia EFE
Vista general este jueves, 9 de octubre, del hemiciclo del Congreso de Perú, durante una sesión plenaria, en Lima (Perú).

John Reyes Mejia / EFE
El pleno del Congreso de Perú someterá a la presidenta Dina Boluarte a un proceso de destitución exprés al aceptar por una amplia mayoría cuatro mociones para sacar a la jefa de Estado del poder y hacer que la mandataria ejerza de inmediato su defensa, para posteriormente decidir su futuro político.

Las cuatro mociones de vacancia (destitución) presentadas en el transcurso de este jueves contra Boluarte fueron aceptadas por no menos de 113 votos y también aprobó convocar de inmediato a Boluarte con 118 votos a favor, lo que supera las cuartas quintas partes de la cámara.

El proceso está respaldado por los partidos de derecha que hasta ahora sostenían a Boluarte en el poder desde que asumió la Presidencia a finales de 2022, a apenas seis meses de celebrarse las elecciones generales de 2026, convocadas para abril. EFE

