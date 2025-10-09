Abogado de la presidenta Dina Boluarte niega que esta piense asilarse o fugarse de Perú

Lima, Perú

Juan Carlos Portugal, abogado personal de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, negó este jueves que la mandataria esté planeando pedir asilo o fugarse del país, ante las mociones de destitución que se han presentado en su contra en el Congreso. "Descarto con mayúscula, no solamente ahora, que la presidenta de la República o bien se asile o vaya a dejar el país, ella no es una delincuente para hacerlo", declaró Portugal a periodistas en los exteriores del Palacio de Gobierno de Lima.

El abogado aseguró que Boluarte "está tranquila con su conciencia" y dijo que está reunida con su Consejo de Ministros. "Está preocupada por el país y la gobernabilidad", indicó antes de decir que no ha conversado con ella sobre los pedidos de destitución, pero ha sido ratificado como su defensor. Portugal añadió que Boluarte "está evaluando los escenarios (que se han presentado) en el Congreso y seguramente por eso se está reuniendo en este momento con el Consejo de Ministros". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. También rechazó la posibilidad de que el Congreso decida este mismo jueves debatir y votar las mociones de destitución que se han presentado, ya que consideró que primero "debería escuchar a la presidenta y en esa perspectiva (él) podría acompañarla" ante el pleno del Legislativo. Portugal agregó que, a título personal, "le diría que no renuncie" al cargo para evitar su destitución, porque solo quedan seis meses para las elecciones generales en el país.

Presidencia desmiente dimisión

Poco antes, la cuenta oficial en la red social X de la Presidencia de Perú publicó un mensaje en el que aseguró que es una "noticia falsa" la versión de que la gobernante va a dimitir. "¡Atención! Esta información, publicada en redes sociales, es falsa", enfatizó sobre la captura de otro mensaje publicado en ese sentido. El primer ministro de Perú, Eduardo Arana, anunció este jueves que el Gobierno de Boluarte aceptará la decisión que tome el Congreso sobre los pedidos de destitución que se han presentado contra la mandataria por una presunta "permanente incapacidad moral". "Nos someteremos al control político que la Constitución y el Congreso manda", señaló Arana al término del debate parlamentario en el pleno, tras haber sido invitado a presentar las acciones del gobierno para enfrentar el desborde de la criminalidad en el país. El presidente del Consejo de Ministros añadió que el incremento del crimen organizado "no se resuelve con una vacancia", pero reiteró que las autoridades del Ejecutivo no se "aferran al cargo". "Hoy, con hidalguía y orgullo, podemos decir que hemos trabajado bajo el liderazgo de la presidente Dina Boluarte", añadió en su despedida del pleno, que se apresta a tomar una decisión sobre las cuatro mociones de vacancia que se han presentado. Al concluir, Arana reiteró que el gabinete de ministros que aún preside ha "tenido el altísimo honor de defender al país".

A seis meses de elecciones