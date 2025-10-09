Boluarte aceptará decisión del Congreso sobre posible destitución, anuncia primer ministro

Lima, Perú

El primer ministro de Perú, Eduardo Arana, anunció este jueves que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte aceptará la decisión que tome el Congreso sobre los pedidos de vacancia (destitución) que se han presentado contra la mandataria por una presunta "permanente incapacidad moral".

"Nos someteremos al control político que la Constitución y el Congreso manda", señaló Arana al término del debate parlamentario en el pleno, tras haber sido invitado a presentar las acciones del gobierno para enfrentar el desborde de la criminalidad en el país.

Arana manifestó, sin embargo, su "preocupación" porque, según dijo, cada uno de los 53 legisladores que participaron en el debate posterior a su presentación presentó un argumento distinto para solicitar la destitución de Boluarte.

El presidente del Consejo de Ministros añadió que el incremento del crimen organizado "no se resuelve con una vacancia", pero reiteró que las autoridades del Ejecutivo no se "aferran al cargo".

"Hoy, con hidalguía y orgullo, podemos decir que hemos trabajado bajo el liderazgo de la presidente Dina Boluarte", añadió en su despedida del pleno, que se apresta a tomar una decisión sobre las cuatro mociones de vacancia que se han presentado.

En ese sentido, sostuvo que "no son las coyunturas las que deben gobernar el país, deben ser las políticas y no las decisiones preelectorales".

"Debemos pensar de manera seria y responsable", agregó en referencia a la próxima campaña con miras a las elecciones generales de abril de 2026.

Al concluir, Arana reiteró que el gabinete de ministros que aún preside ha "tenido el altísimo honor de defender al país".