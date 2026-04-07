Panamá reabre parcialmente el puente sobre el Canal tras el incendio que dejó un muerto

Panamá.

La entidad indicó además que "mantendrá un monitoreo constante del puente durante los próximos siete días, con el objetivo de evaluar su comportamiento estructural ante las cargas mediante mediciones topográficas y ensayos técnicos".

"Se recomienda la apertura al tráfico en el Puente de Las Américas únicamente para motos, autos sedanes, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster. Se restringe el paso de buses grandes y todo tipo de camiones, salvo vehículos de emergencia", señala en un comunicado el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Las autoridades panameñas recomendaron este martes la reapertura parcial del tráfico en el puente de Las Américas , el más antiguo sobre el Canal de Panamá y una de las principales vías de conexión de la capital, tras el incendio de varios camiones de combustible en la parte inferior de la estructura que dejó un muerto y dos heridos.

La inspección, realizada esta mañana de manera conjunta por el MOP, el Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad del Canal de Panamá y el Ministerio Público, incluyó el uso de drones para detectar posibles deformaciones, así como revisiones desde la pasarela inferior para examinar la capa asfáltica y las juntas internas de la estructura.

El director del Sinaproc, Omar Smith, afirmó entonces que lo más importante era verificar "cómo está la estructura" del puente y después podrían "tomar una decisión más sesuda, más basada en elementos científicos" sobre si se procedía a la reapertura.

El siniestro, que dejó un fallecido y dos heridos leves, ocurrió la tarde del lunes cuando varios camiones cisterna se incendiaron en la parte inferior del puente, lo que generó una situación de emergencia debido a la cercanía de depósitos de combustible para su almacenaje.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del incidente y reforzar las medidas de prevención, especialmente en el transporte de materiales peligrosos.

Tras el cierre inicial del puente, la Ciudad de Panamá registró un intenso congestionamiento vehicular en sus puntos de acceso desde la provincia de Panamá Oeste, convertida en un área de ciudades dormitorio con un crecimiento sostenido debido al desarrollo de viviendas a menor costo.