La OEA alerta que la tusi no es una droga concreta y el consumidor desconoce lo que está ingiriendo

Washington, Estados Unidos. La Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió este jueves de los riesgos del tusi, popularizado en los últimos años como “cocaína rosada”, una droga que en realidad no es una sustancia concreta sino una mezcla variable de compuestos cuya composición desconocen los consumidores.

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), vinculada a la OEA, concluyó en un informe que el fenómeno del tusi obliga a reforzar "la coordinación entre los sectores de salud pública, seguridad e inteligencia", ya que la variabilidad de estas mezclas dificulta el seguimiento de las cadenas de suministro y plantea nuevos retos para las autoridades.

Según el estudio, tusi es un nombre comercial utilizado para vender mezclas muy variables de psicoactivos, de manera que una bolsa puede contener sustancias completamente diferentes de otra que se comercializa con el mismo nombre.