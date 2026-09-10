Condenan a 102 años de cárcel a mujer por asesinato de una joven de 16 años en Puerto Rico

"La sentencia constituye la consecuencia directa de un acto de extrema violencia que le arrebató injustamente la vida a una niña y dejó una pérdida irreparable para su familia", afirmó en un comunicado la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La mujer enfrenta 99 años de prisión por asesinato en primer grado y 3 años por violación a la Ley de Armas , a ser cumplidos de manera consecutiva en una institución penal.

San Juan, Puerto Rico. La puertorriqueña Elvia Cabrera Rivera fue condenada este jueves a 102 años de cárcel por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts en agosto de 2025, un caso que se volvió muy mediático en Puerto Rico.

La titular de Justicia reconoció que "ninguna sentencia podrá reparar el dolor provocado por su muerte", pero expresó su esperanza en que esta determinación brinde a su familia "la certeza de que su caso fue defendido con firmeza y que la culpable por su muerte responderá por sus actos".

El pasado 23 de julio, un jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres emitió de forma unánime un veredicto de culpabilidad contra Cabrera Rivera sobre un crimen en el que también está coacusada su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años.

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Durante el proceso judicial, varios testigos declararon que vieron a la mujer sacar un objeto punzante de su bolso y entregárselo a su hija, quien presuntamente apuñaló en múltiples ocasiones a Gabriela Nicole, que tenía 16 años en el momento de su muerte.

La secretaria de Justicia destacó que, desde el inicio, la Fiscalía sostuvo "un caso sólido que permitió demostrar ante un jurado la responsabilidad de la acusada por estos hechos y que hoy culmina con la imposición de la pena que responde a la gravedad de los hechos".

El caso se remonta a agosto del 2025, cuando una trifulca en el pueblo de Aibonito, en el centro de la isla, culminó con dos menores heridos. Gabriela Nicole murió el día 11 de ese mes tras recibir 11 puñaladas.

El asesinato de la adolescente estremeció a Puerto Rico y gran parte de la población ha seguido durante este último año los pasos de la Justicia en el mediático caso.