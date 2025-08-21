  1. Inicio
  2. · Mundo

Nicolás Maduro incorpora la Milicia a organizaciones civiles y policiales tras "amenazas" de EE UU

Según Prensa Presidencial, la Milicia participará en "labores de patrullaje, vigilancia y otras acciones" junto con "los diferentes cuerpos de seguridad del Estado".

  • 21 de agosto de 2025 a las 21:38 -
  • Agencia EFE
Nicolás Maduro incorpora la Milicia a organizaciones civiles y policiales tras amenazas de EE UU

Fotografía cedida por prensa del Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (d), saludando a miembros de la Milicia Bolivariana este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores
Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, incorporó este jueves la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) a los denominados Cuadrantes de Paz -organizaciones territoriales conformadas por cuerpos policiales y representantes de comunidades-, con el fin de "defender la patria", tras las que señaló como "amenazas" de Estados Unidos.

En la sede de la Comandancia General de la MNB, en Caracas, el mandatario encabezó el acto de integración de la Milicia a los Cuadrantes de Paz y de despliegue de sus integrantes en un total de 5.336 comunidades, con el objetivo de "garantizar la defensa integral de la nación" frente a las "amenazas permanentes por parte de los Estados Unidos", según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió la actividad.

Maduro afirmó que hoy se vive una "coyuntura de amenazas y de agresión" por parte de un "imperio", como suele llamar a EE.UU., que "ha enloquecido", pese a lo que aseguró, Venezuela seguirá "en paz y estabilidad".

En ese sentido, señaló que el "pueblo miliciano (está) defendiendo su derecho a la paz, a la integridad territorial, a la vida, a la independencia y a la soberanía", y destacó la "capacidad de reacción inmediata" que, dijo, tiene la MNB para enfrentar "cualquier coyuntura".

Según Prensa Presidencial, la Milicia participará en "labores de patrullaje, vigilancia y otras acciones" junto con "los diferentes cuerpos de seguridad del Estado". Asimismo, explicó que la incorporación de la Milicia a los Cuadrantes de Paz tiene "la firme intención de afianzar las estrategias de seguridad ciudadana y mejorar la coordinación entre los cuerpos de seguridad y las comunidades del país".

USA acecha a Maduro con escuadrón anfibio y buques cerca de sus costas

Los Cuadrantes de Paz, según el Gobierno, operan en espacios de dos a cinco kilómetros cuadrados y tienen la tarea de desarrollar "acciones de prevención integral y de seguridad ciudadana" frente a "situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad, riesgos o daños" para la población.

Maduro también convocó este jueves a una jornada de alistamiento de las "fuerzas milicianas" durante el fin de semana, en respuesta al patrullaje de buques que planteó EE.UU. en el mar Caribe, cerca del país suramericano, para combatir el narcotráfico.

El lunes, el jefe de Estado ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, luego de que Washington aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del chavista.EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias