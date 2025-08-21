USA acecha a Maduro con escuadrón anfibio y buques cerca de sus costas

En la introducción del encuentro por videoconferencia, el mandatario chavista hizo un llamado a la "unión de todos los pueblos rebeldes, de todos los movimientos sociales" de América Latina, el Caribe, de Estados Unidos, de África y "más allá, en defensa del derecho del pueblo venezolano a la soberanía, a la paz, a la autodeterminación y a su futuro, a su propio desarrollo".Maduro aseguró que la región atraviesa una "coyuntura de frenesí enloquecido de amenazas" por parte de los que "se creen dueños del mundo" y "los que creen" que América es su "patio trasero".