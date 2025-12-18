  1. Inicio
El Kremlin considera potencialmente "muy peligrosa" la situación en torno a Venezuela

El martes, Trump anunció el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar

  Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 09:27
El Kremlin considera potencialmente muy peligrosa la situación en torno a Venezuela

El presidente ruso, Vladímir Putin, guarda un minuto de silencio en memoria de los militares rusos fallecidos en la operación militar especial en Ucrania durante una reunión ampliada de la junta directiva del Ministerio de Defensa en el Centro Nacional de Control de Defensa en Moscú, Rusia.

 EFE
Moscú, Rusia.

El Kremlin instó este jueves a la cautela en la situación en torno a Venezuela y advirtió de que esta es "potencialmente muy peligrosa".

"Observamos una escalada de tensiones en la región y consideramos que esto es potencialmente muy peligroso. Venezuela es nuestro aliado y socio", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó que Rusia mantiene "contactos regulares" con Caracas, incluso al más alto nivel.

"El presidente (Vladímir) Putin habló recientemente por teléfono con el presidente (Nicolás) Maduro. Por supuesto, hacemos un llamamiento a todos los países de la región para que actúen con cautela y eviten cualquier evolución impredecible de la situación", concluyó.

Horas antes, el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, Alexandr Schetinin, afirmó que Rusia espera que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestre pragmatismo respecto a Venezuela y no cometa errores que afectarían a toda la región.

El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico-, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento de sacarlo del poder.

El martes, Trump anunció el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

Además, el mandatario estadounidense afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos y dijo que los quiere de vuelta.

Venezuela, por su parte, pidió una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tras el bloqueo anunciado por Trump.

Más temprano, Maduro sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, para alertarle sobre la "escalada de amenazas" de Estados Unidos contra el país suramericano y "sus graves implicaciones para la paz regional".

