Fingió tener cáncer para citar a sus víctimas a comer y envenenarlos: el caso de Erin Patterson

Sídney

La australiana Erin Patterson, condenada a cadena perpetua por el asesinato de tres familiares a los que sirvió un plato con setas venenosas, recurrió este miércoles su condena ante el Tribunal de Apelaciones de Victoria (sur), al alegar que su juicio no fue justo y estuvo marcado por varias irregularidades. Patterson, de 51 años, no compareció físicamente ante el tribunal y siguió la vista por videoconferencia desde la prisión femenina Dame Phyllis Frost, en Melbourne, donde cumple una condena que la defensa reclama que sea anulada y se celebre un nuevo juicio. Uno de sus principales argumentos se centra en el alojamiento del jurado durante sus deliberaciones, con sus miembros hospedados en un hotel que también compartían integrantes de la Fiscalía y un testigo policial relacionado con el caso. Los jueces, sin embargo, cuestionaron la falta de pruebas sobre que los jurados llegaran a comunicarse con testigos, fiscales u otras personas vinculadas al proceso.

Patterson fue declarada culpable en julio de 2025 de matar a sus exsuegros, Don y Gail Patterson (70 años), y a Heather Wilkinson (66 años), hermana de Gail, tras servirles un almuerzo de solomillos Wellington individuales, preparados con carne cubierta de setas y envuelta en hojaldre, acompañados de puré de patatas y judías, en su vivienda de Leongatha, en Victoria, en julio de 2023. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Solo el esposo de Heather, Ian Wilkinson, logró sobrevivir. A la reunión también fue invitado su exmarido, Simon Patterson, con quien tiene dos hijos y quien no acudió. El motivo de la convocatoria era que Erin comunicara a sus familiares que padecía cáncer, enfermedad que posteriormente se demostró que nunca le fue diagnosticada. Tras enfermar gravemente, los cuatro invitados fueron hospitalizados y los informes toxicológicos determinaron que Patterson había empleado ‘Amanita phalloides’, uno de los hongos más letales, conocido como oronja verde, en la preparación de los Wellington.