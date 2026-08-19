La OEA reunirá a sus cancilleres para actuar ante la suspensión de elecciones en Nicaragua

Washington

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles convocar de forma urgente una reunión, todavía sin fecha, de los ministros de Exteriores para considerar la situación de Nicaragua, tras la amenaza de su presidente, Daniel Ortega, de cancelar las elecciones.

La resolución —aprobada por 26 países, la abstención de México y el voto en contra de Brasil— propone “el nivel más alto de consulta diplomática al alcance” de la OEA, declaró el subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, que pidió al organismo mostrar “más que palabras en un papel”.

“Los estados miembros de la OEA tenemos la obligación de abordar cuestiones que son de interés común para los estados de las Américas y no tenemos que estar ociosos allí simplemente condenando acciones. Tenemos un mecanismo al amparo de la carta y tenemos que usarlo”, justificó Kozak.

La resolución de hoy está precedida por una condena de los daños provocados por el Gobierno de Ortega, sobre los que miembros de la OEA alertaron del deterioro democrático y la actual situación de “emergencia”.