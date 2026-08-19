Así quedó la Luna tras el impacto de restos del cohete SpaceX

Miami, Estados Unidos

La NASA difundió varias imágenes del cráter que provocó el impacto de los restos del cohete de SpaceX contra la superficie lunar la semana pasada, que es de unos 18 metros de ancho, según la agencia espacial. "Entre el 11 y el 12 de agosto, el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO) de la Luna capturó una serie de imágenes de un nuevo cráter en la Luna", informó en un comunicado la NASA. Detalló que el cráter "se formó el 5 de agosto, cuando la etapa superior del cohete Falcon 9 de SpaceX impactó contra la superficie tras su lanzamiento en enero de 2025 de la misión Firefly Blue Ghost 1".

Las imágenes, tomadas desde distintos ángulos, muestran con claridad los efectos de la colisión, que abrió un nuevo socavón de 18 metros de ancho y menos de 3 de profundidad junto con otro de gran tamaño que estaba ya formado.

El impacto también desenterró capas de la superficie y las esparció en forma de rayos alrededor de la cavidad, según la NASA, con aquellas más oscuras compuestas por rocas y polvo superficial y las más brillantes por material de las profundidades.

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Este fue el lugar de impacto del Falcon 9 de SpaceX. 🔎🌑



Nuestro Orbitador de Reconocimiento Lunar captó imágenes de un nuevo cráter en la Luna, formado el 5 de agosto de 2026, cuando la etapa superior de un cohete de SpaceX impactó contra la superficie lunar.... pic.twitter.com/J8oTa70uLr — NASA en español (@NASA_es) August 19, 2026