Muere un migrante y varios más quedan heridos en un desagüe de Texas

Texas, Estados Unidos.

Un migrante falleció y otros siete resultaron heridos en El Paso (Texas) después de haber sido abandonados por traficantes de personas (conocidos como 'coyotes') en un desagüe durante una tormenta.

Así lo informó el jefe de la Patrulla Fronteriza del área, Walter Slosar, a medios locales la noche del martes.

Aún se desconoce la identidad o nacionalidad de las víctimas. La persona fallecida fue encontrada sin signos vitales por las autoridades y otras cuatro ya fueron trasladadas a un hospital cercano, según informaron fuentes oficiales.

En declaraciones a medios, Slosar aseguró que los "grupos criminales" han usado "por años" la "cruel y peligrosa táctica" de cruzar migrantes a través de los desagües pluviales, "causando lesiones y muertes".