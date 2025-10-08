  1. Inicio
Muere un migrante y varios más quedan heridos en un desagüe de Texas

Los migrantes fueron abandonados por los 'coyotes' en un desagüe durante una tormenta en El Paso.

  • 08 de octubre de 2025 a las 13:03 -
  • Agencia EFE
Un grupo de migrantes dialoga con soldados de la Guardia Nacional de Texas en una imagen de archivo.

Texas, Estados Unidos.

Un migrante falleció y otros siete resultaron heridos en El Paso (Texas) después de haber sido abandonados por traficantes de personas (conocidos como 'coyotes') en un desagüe durante una tormenta.

Así lo informó el jefe de la Patrulla Fronteriza del área, Walter Slosar, a medios locales la noche del martes.

Aún se desconoce la identidad o nacionalidad de las víctimas. La persona fallecida fue encontrada sin signos vitales por las autoridades y otras cuatro ya fueron trasladadas a un hospital cercano, según informaron fuentes oficiales.

En declaraciones a medios, Slosar aseguró que los "grupos criminales" han usado "por años" la "cruel y peligrosa táctica" de cruzar migrantes a través de los desagües pluviales, "causando lesiones y muertes".

Texas envía a Chicago un "grupo élite" con trayectoria en la frontera con México

El Departamento de Bomberos de El Paso recibió una llamada de emergencia sobre las 3:30 a.m. (hora local) informando sobre el incidente y respondieron a lo que calificaron de un "incidente de múltiples víctimas". EFE

