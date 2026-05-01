Muere otro migrante bajo custodia de ICE: “se quitó la vida”, según el Gobierno de Estados Unidos

Austin, Estados Unidos

Un migrante cubano de 33 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) en el estado de Georgia, en lo que las autoridades investigan como un suicidio, según informó este viernes el Gobierno estadounidense.

De acuerdo con un comunicado publicado este viernes por ICE, Denny Adán González, de 33 años, falleció el 28 de abril en el centro de detención Stewart en el estado de Georgia.

El personal del centro administrado por la empresa privada CoreCivic encontró a González "inconsciente" en su celda alrededor de las 22:25 hora local de aquel día y tras varios intentos para reanimarlo fue declarado muerto sobre las 23:11, según la versión oficial.