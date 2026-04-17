Muere un inmigrante bajo la custodia de ICE en Miami

Miami, Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses informaron que un cubano murió mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad de Miami.

El inmigrante identificado como Aled Damien Carbonell-Betancourt, de 27 años, fue encontrado en su celda la mañana del domingo por un oficial del Centro Federal de Detención, en lo que aparentemente se trataba de un intento de suicidio, según informaron funcionarios del ICE.

El personal del centro inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras el equipo de Bomberos y Rescate de Miami llegó para brindar apoyo.