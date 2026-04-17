Muere un inmigrante bajo la custodia de ICE en Miami

Las autoridades estadounidenses informaron que un cubano murió mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad de Miami.
El inmigrante identificado como Aled Damien Carbonell-Betancourt, de 27 años, fue encontrado en su celda la mañana del domingo por un oficial del Centro Federal de Detención, en lo que aparentemente se trataba de un intento de suicidio, según informaron funcionarios del ICE.
El personal del centro inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras el equipo de Bomberos y Rescate de Miami llegó para brindar apoyo.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el hombre fue declarado muerto poco después, de acuerdo con las autoridades.
Carbonell-Betancourt había ingresado por primera vez a Estados Unidos el 30 de octubre de 2024, cuando fue interceptado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
En ese momento, se le entregó un Aviso de Comparecencia por encontrarse sin documentos migratorios válidos y posteriormente fue liberado bajo libertad condicional.
Posteriormente, fue detenido tras presuntamente oponer resistencia violenta a un oficial y el 11 de febrero de este año, fue trasladado a la custodia del ICE.
Aunque se presume que la causa del fallecimiento fue un suicidio, las autoridades señalaron que la causa oficial de la muerte aún está siendo investigada.