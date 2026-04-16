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Arrestan a estadounidense acusado de matar a su esposa y dejar sus restos en una nevera

El FBI confirmó el arresto de un reservista de la Marina acusado de asesinar a su esposa colombiana, cuyo cuerpo fue hallado en un congelador en Virginia

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 14:22 -
  • Agencia EFE
Arrestan a estadounidense acusado de matar a su esposa y dejar sus restos en una nevera

Lina Guerra Echavarría, de 39 años.

 Foto: Redes sociales
Virginia, Estados Unidos

El reservista de la Marina de los Estados Unidos acusado de asesinar a su esposa, una inmigrante colombiana cuyo cuerpo fue encontrado en una nevera en su vivienda en el estado de Virginia, fue arrestado fuera del país, anunció el director del FBI, Kash Patel.

David Varela, de 38 años, era buscado por asesinato en primer grado de su esposa, Lina Guerra Echavarría, de 39 años y oriunda de Medellín (Colombia).

El reservista fue detenido fuera de Estados Unidos, tras una persecución de semanas, informó Patel en su cuenta de X.

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El director del FBI añadió que se espera su pronta extradición, sin dar más detalles de dónde se realizó la captura y cuándo sería su regreso al país.

La Policía de Norfolk (Virginia) descubrió el cuerpo de Guerra Echavarría dentro del congelador de la cocina de la vivienda que compartía con Varela el pasado 5 de febrero, después que su familia la reportara como desaparecida.

"Quiero reconocer la labor (de Investigaciones de Seguridad Nacional) de nuestros socios y del esfuerzo interinstitucional que condujo a su rápido arresto y regreso a los Estados Unidos", declaró Patel en su mensaje.

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El director del FBI añadió que Varela había estado a la fuga durante casi dos meses, pero que “la justicia no olvida".

La autopsia determinó que Guerra Echavarría murió por un traumatismo por fuerza contundente y asfixia, según informó la cadena WTKR, afiliada de CBS, lo que originó los cargos contra Varela.

El sospechoso huyó de Estados Unidos antes de que se le imputara la acusación. Las autoridades señalaron que Varela tomó un vuelo rumbo a Hong Kong, donde fue visto el mes pasado, de acuerdo a información citada por la televisora.

La familia de la colombiana relató a varios medios de comunicación que Varela, de raíces colombianas, era un hombre celoso y no la dejaba trabajar.

La pareja se conoció en Florida y llevaba más de una década de relación.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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