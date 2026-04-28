Corte de Nueva York bloquea deportación de migrantes sin derecho a fianza

Austin, Estados Unidos

Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos falló este martes en contra de la política del Gobierno de Donald Trump que instruye a las autoridades a detener -sin posibilidad de fianza- a los migrantes que captura en el país.

De manera unánime, los tres jueces del tribunal del Segundo Circuito, en Nueva York, rechazaron la interpretación que el Gobierno le está dando a la ley de migración, al forzar a las personas que son arrestadas por las autoridades migratorias a permanecer detenidas mientras se resuelven sus casos, procesos que pueden durar meses o incluso años.

En el fallo, los jueces señalaron que, aceptar esa política, supondría "el mandato más amplio de detención masiva sin derecho a fianza en la historia de nuestro país para millones" de migrantes.

"La interpretación del Gobierno (...) provocaría un impacto sísmico en nuestro sistema de detención migratoria y en la sociedad, al poner bajo presión una infraestructura de detención ya saturada, encarcelar a millones de personas, separar familias y desestabilizar comunidades", explicó el tribunal.