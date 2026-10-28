Muere el juez estadounidense Alvin Hellerstein, quien presidía el caso contra Nicolás Maduro

Nueva York, Estados Unidos. El juez federal estadounidense Alvin K. Hellerstein, que preside el caso contra el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, falleció este miércoles a los 92 años, según dijo un portavoz del sistema judicial a los medios locales. Hellerstein era un veterano juez del Distrito Sur de Nueva York, nombrado para el cargo por el presidente demócrata Bill Clinton en 1998, y presidió casos de alto perfil, incluyendo litigios relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El caso del Gobierno de Estados Unidos contra Maduro por narcoterrorismo, así como otros procesos de los que se encargaba Hellerstein "serán asignados aleatoriamente a otro juez federal", dijo el portavoz judicial, Ed Friedland, al medio Politico. El magistrado, que falleció esta mañana, estaba a punto de cumplir 93 años. Nacido en Nueva York el 28 de diciembre de 1933, Hellerstein estudió en la Universidad de Columbia, sirvió en el Cuerpo de Abogados del Ejército de EE.UU. entre 1957 y 1960, y trabajó casi cuatro décadas en la firma Stroock & Stroock & Lavan LLP, especializándose en disputas comerciales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Clinton lo nombró juez de distrito en 1998, y desde 2011 mantenía la condición de juez sénior, lo que le permitía continuar activo en casos selectos con menor carga de trabajo.