Díaz-Canel tras muerte de tripulantes en aguas territoriales: "Cuba se defenderá con determinación y firmeza"

La Habana

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este jueves, en relación al incidente en aguas territoriales que dejó cuatro muertos, que su país "no agrede ni amenaza", pero que sí se defiende ante las agresiones.

En un mensaje en redes sociales, su primero sobre el incidente de la víspera, el presidente escribió: "Cuba no agrede ni amenaza. Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional".

En este sentido, también en redes sociales, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, destacó que "la defensa de las costas cubanas, del territorio nacional y de la seguridad nacional es un deber ineludible".

"Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de EE.UU. desde 1959, con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales. Se lleva a cabo una investigación rigurosa para esclarecer los hechos", agregó.

Según informó el Ministerio del Interior (Minint), este miércoles por la mañana se produjo un enfrentamiento con armas de fuego entre una lancha rápida procedente de EE.UU., que había entrado de forma ilegal en aguas territoriales cubanas, y una patrulla de las Tropas Guardafronteras de la isla.