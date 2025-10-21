  1. Inicio
Hondureño es arrestado en Miami por delito contra su hijo

Supuestamente, el hondureño Carlos Vásquez "agarró un palo y tomó del pelo" al niño

Fotografía del hondureño Carlos Vásquez, detenido en Miami.

Miami, Estados Unidos.

Un hondureño fue detenido en las últimas horas por agentes policiales en Miami, Estados Unidos, presuntamente, por abuso infantil contra su hijo.

El reporte de la policía local describe que agentes notaron que un niño de cinco años estaba herido. Al acercarse, la madre del menor dijo -entre lágrimas- que su hijo estaba jugando con su hermana cuando su padre, Carlos Vásquez, "agarró un palo, lo tomó del pelo y lo golpeó".

El hecho, según autoridades, ocurrió a las 4:00 p. m. del viernes en Allapattah. El hombre fue detenido el sábado por el Departamento de Policía de Miami en Downtown Miami

“La víctima tiene una lesión visible en la mejilla izquierda y marcas tenues en la espalda”, escribió un oficial de policía.

El hondureño trabaja en la construcción y se encuentra sin hogar en Miami, según el informe del arresto policial.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

