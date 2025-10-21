Hondureño es arrestado en Miami por delito contra su hijo

Miami, Estados Unidos.

Un hondureño fue detenido en las últimas horas por agentes policiales en Miami, Estados Unidos, presuntamente, por abuso infantil contra su hijo.

El reporte de la policía local describe que agentes notaron que un niño de cinco años estaba herido. Al acercarse, la madre del menor dijo -entre lágrimas- que su hijo estaba jugando con su hermana cuando su padre, Carlos Vásquez, "agarró un palo, lo tomó del pelo y lo golpeó".