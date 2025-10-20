Video del hondureño rescatado en Colombia; los hechores fueron capturados

Colombia

Un hondureño que había sido retenido fue liberado en las últimas horas. El suceso ocurrió en una zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, en Colombia.

Las fuerzas de seguridad locales capturaron en flagrancia a dos de los hechores y les incautaron dos armas largas, tres armas cortas, radios de comunicación, teléfonos celulares, proveedores y munición de diversos calibres.

La acción se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, liderado por unidades del Gaula Militar del Cauca y el Gaula de la Policía Nacional, quienes tras labores de inteligencia lograron ubicar el lugar donde los delincuentes mantenían cautivo al hondureño.

El rescate se llevó a cabo sin realizar un solo disparo, y la víctima fue inmediatamente atendida por personal médico militar, confirmándose que se encuentra en buen estado de salud, detalla en su cuenta de X Pedro Arnulfo Sánchez, Ministro de Defensa. Mayor General (RA) Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“Agradezco a nuestros militares y policías por esta acción impecable que devuelve la libertad a un ser humano y demuestra la capacidad del Estado para proteger la vida”, concluye el mensaje de Pedro Arnulfo Sánchez.