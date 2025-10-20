La reacción de Claudia Sheinbaum por la victoria de Rodrigo Paz en Bolivia

Ciudad de México, México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó este lunes la división interna entre las fuerzas progresistas en Bolivia, tras la victoria de Rodrigo Paz, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país suramericano, y afirmó que la unidad es esencial para los movimientos de transformación en América Latina.

“Desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina, es una pena que se hayan dividido ahí en Bolivia”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada sobre los comicios bolivianos.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el domingo Paz se impusiera con el 54,61 % de los votos frente al 45,39 % que obtuvo el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral, con el 97,86 % de las actas procesadas.

La victoria de Paz puso fin a una era de dos décadas de Gobiernos de izquierda en el país andino. Sheinbaum, quien llegó al poder impulsada por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), defendió que la cohesión interna es clave para mantener el respaldo popular.