Evo Morales se solidariza con Petro ante "ataques" de Trump

La Paz, Bolivia.

El exmandatario de Bolivia Evo Morales expresó este domingo su solidaridad con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante los "ataques y amenazas" del gobernante estadounidense, Donald Trump, quien llamó "líder del narcotráfico" al colombiano y anunció que cortará la ayuda financiera a su país.

"Enviamos toda nuestra solidaridad al hermano presidente @petrogustavo ante los ataques y amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump", escribió Morales (2006-2019) en X.

Para el también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), Petro "es una de las voces dignas que busca la paz".

Morales también sostuvo que las "amenazas" contra la "hermana Colombia son amenazas contra toda la Patria Grande", como suele llamar a la región latinoamericana.

El exmandatario boliviano izquierdista tiene afinidad política con Petro y durante sus casi catorce años de Gobierno, Bolivia se distanció de Estados Unidos.

En un mensaje en la red Truth Social, Trump se refirió este domingo a Petro como "un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños" en Colombia y anunció que cortará la ayuda financiera a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico.

Además, amenazó con que si el presidente colombiano no cerraba "estos campos de exterminio de inmediato", Estados Unidos "se los cerrará".

Petro replicó que Trump "está engañado" y defendió que lo que ha hecho a lo largo de su carrera es justamente denunciar a las mafias de las drogas.

Por su parte, la Cancillería de Colombia rechazó la "amenaza directa contra la soberanía nacional" de Trump y anunció que acudirá a "todas las instancias internacionales" para defenderla.