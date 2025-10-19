Colombia rechaza "amenaza" de Trump a su soberanía

Bogotá, Colombia.

La Cancillería de Colombia rechazó este domingo la "amenaza directa contra la soberanía nacional" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y anunció que acudirá a "todas las instancias internacionales" para defenderla.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado que las declaraciones de Trump son "ofensivas" contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y "una amenaza directa a la soberanía nacional al plantear una intervención ilegal en territorio colombiano".

En un mensaje en la red Truth Social, Trump se refirió hoy a Petro como "un líder del narcotráfico" y anunció que cortará la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico. Además, amenazó con que si Petro no cerraba "estos campos de exterminio de inmediato", Estados Unidos "se los cerrará".

"Dichos planteamientos transgreden todas las normas del Derecho Internacional y la diplomacia, y en especial los tratados internacionales que protegen la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los países", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería también rechazó el uso de la cooperación internacional "como instrumento de injerencia en los asuntos internos" y adelantó que el Gobierno acudirá a instancias internacionales para defender la soberanía de Colombia y la dignidad del presidente Petro, quien "siempre se ha caracterizado por su respeto a las instancias democráticas y su lucha frontal contra el narcotráfico", agregó.