Esposa de hondureño denuncia que ICE usó pistola taser para capturarlo

Massachussets, Estados Unidos.

La detención de Jorge Alejandro Miranda Monge, un joven hondureño de 26 años, ha causado indignación en Massachusetts tras las denuncias de uso excesivo de fuerza por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su esposa, Kenia Gavidia, asegura que durante el operativo los oficiales utilizaron una pistola táser para someterlo, pese a que él no mostró resistencia ni representaba una amenaza.

El arresto ocurrió el 24 de septiembre en Worcester, cuando Miranda Monge conducía por Hermon Street acompañado de un amigo y su familia. De acuerdo con el testimonio de Gavidia, tres vehículos sin distintivos rodearon su auto y lo obligaron a detenerse. Afirma que los agentes actuaron con violencia, sin mostrar una orden judicial ni explicar los motivos de la intervención. Kenia Gavidia, de 25 años y asistente médica, relató al medio Newsweek que su esposo fue esposado con brutalidad y sometido a descargas eléctricas mientras intentaba explicar su situación migratoria. “Fueron bruscos y groseros, no nos dejaron hablar ni entender qué pasaba”, dijo la joven, visiblemente afectada. Desde su detención, Miranda Monge, quien trabajaba como techador y paisajista, ha sido trasladado en varias ocasiones: primero a Burlington (Massachusetts), luego a Batavia (Nueva York) y finalmente al Centro de Procesamiento de El Paso, en Texas. Su esposa asegura que el contacto ha sido mínimo y que él le ha descrito condiciones precarias dentro del centro, donde duerme en el suelo y denuncia haber sufrido maltrato físico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Angustia