México pide a Interpol reactivar la búsqueda en EEUU de Inés Gómez Mont y su esposo

Ciudad de México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que Interpol retiró las fichas rojas contra la expresentadora de televisión mexicana Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, buscados por la Justicia mexicana, y anunció que su Gobierno solicitará que sean restablecidas. “Hoy me dijeron que Interpol quitó la ficha roja. Apenas hoy van a preguntar cuáles son las razones. El Gobierno, vamos a solicitar que se recupere la ficha roja”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. Sheinbaum defendió la necesidad de mantener las alertas internacionales para facilitar su localización y eventual detención en otro país.

“Si van a otro país, pues tiene que hacerse con la orden de aprehensión porque son delincuentes”, afirmó. La mandataria criticó que se quitara esta ficha roja a estas dos personas, a quienes señaló que son "factureros (quien vende facturas falsas para evadir impuestos) reconocidos" y cuentan con orden de detención en México. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La gobernante mexicana se refirió así a Álvarez Puga y Gómez Mont, requeridos por la Justicia mexicana por un presunto esquema de empresas fantasma utilizado para facilitar la evasión fiscal, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero.

Álvarez Puga, quien fue detenido en Estados Unidos, y Gómez Mont, expresentadora de televisión en México, cuentan con órdenes de aprehensión por presuntos delitos de peculado o malversación de fondos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto que asciende presuntamente a unos 3,000 millones de pesos (más de 160 millones de dólares). Una notificación roja de Interpol es una solicitud dirigida a las fuerzas de seguridad de los países miembros para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada, a la espera de su extradición u otra acción judicial, aunque no constituye por sí misma una orden internacional de arresto. La pareja figuraba en la lista de notificaciones rojas de Interpol desde 2021, a petición de las autoridades mexicanas, y desde entonces era considerada prófuga de la Justicia de su país, hasta la detención de Álvarez Puga en Estados Unidos.