Melissa se convierte en huracán con pronósticos de rápido fortalecimiento

Washington, Estados Unidos.

Melissa se convirtió en huracán categoría 1 este sábado en el Caribe, donde se espera que gane intensidad rápidamente hasta llegar a ser una peligrosa tormenta que llevará fuertes lluvias a Jamaica y porciones de la Española, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Además, se informó que se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos que ponen en peligro la vida en partes del sur de la Española y Jamaica hasta principios de la próxima semana.

El centro de Melissa se encontraba esta tarde a unos 230 kilómetros al sureste de Kingston y a unos 380 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y un desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste a cerca de 2 kilómetros por hora, según el parte más reciente del centro con sede en Miami. República Dominicana ya había alertado que la tormenta tropical Melissa se conviertiría en huracán la tarde de este sábado. Por el momento, el paso de este fenómeno meteorológico ha causado un muerto e inundaciones en el país caribeño.