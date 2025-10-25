  1. Inicio
  2. · Mundo

Melissa se convierte en huracán con pronósticos de rápido fortalecimiento

Se informó que se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos, que ponen en peligro la vida en partes del sur de la Española y Jamaica, hasta principios de la próxima semana

  • 25 de octubre de 2025 a las 12:44 -
  • Agencia EFE
Melissa se convierte en huracán con pronósticos de rápido fortalecimiento

Fotografía satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC), del mar Caribe.

Fotografía: Agencia EFE
Washington, Estados Unidos.

Melissa se convirtió en huracán categoría 1 este sábado en el Caribe, donde se espera que gane intensidad rápidamente hasta llegar a ser una peligrosa tormenta que llevará fuertes lluvias a Jamaica y porciones de la Española, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Además, se informó que se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos que ponen en peligro la vida en partes del sur de la Española y Jamaica hasta principios de la próxima semana.

Melissa amenaza a Cuba como huracán y con inundaciones en Haití y República Dominicana

El centro de Melissa se encontraba esta tarde a unos 230 kilómetros al sureste de Kingston y a unos 380 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y un desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste a cerca de 2 kilómetros por hora, según el parte más reciente del centro con sede en Miami.

República Dominicana ya había alertado que la tormenta tropical Melissa se conviertiría en huracán la tarde de este sábado. Por el momento, el paso de este fenómeno meteorológico ha causado un muerto e inundaciones en el país caribeño.

La tormenta Melissa genera viento y lluvias en El Salvador

En Haití, país que comparte la isla Española junto con República Dominicana, el fenómeno ha dejado al menos tres muertos y ha obligado a organismos internacionales a intensificar el viernes la movilización de ayuda para tratar de mitigar los efectos de las precipitaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias