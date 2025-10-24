  1. Inicio
  2. · Mundo

La tormenta Melissa genera viento y lluvias en El Salvador

"Esta influencia sobre El Salvador generará brisas en algunos momentos del día y lluvias, como en los últimos días, durante las tardes y noches de los próximos días", según el MARN.

  • 24 de octubre de 2025 a las 11:23 -
  • Agencia EFE
La tormenta Melissa genera viento y lluvias en El Salvador

Imagen referencial de tormentas en El Salvador.
El Salvador.

La tormenta Melissa ha generado vientos y lluvias por las tardes y noches en los últimos días en El Salvador, sin hasta ahora causar victimas ni daños debido a su influencia "indirecta" en el país, informó este viernes el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

La institución gubernamental explicó, en un mensaje en X, que la influencia de Melissa en el país "continuará manteniendo el viento del noreste acelerado, transportando una ligera cantidad de humedad desde el Caribe hacia nuestro país".

La odisea de un hondureño detenido por ICE cuando iba al trabajo

Indicó que "esta influencia sobre El Salvador generará brisas en algunos momentos del día y lluvias, como en los últimos días, durante las tardes y noches de los próximos días".

La Dirección de Protección Civil decretó el miércoles alerta verde (monitoreo y vigilancia) por las lluvias que se puedan registrar en El Salvador debido a la influencia "indirecta" de la tormenta Melissa y por la "presencia de vaguadas en la región" centroamericana.

Melissa golpearía como huracán a Jamaica el martes y a Cuba el miércoles, además de causar lluvias en Haití, donde ya dejó tres muertos, y en la República Dominicana, donde un millón de usuarios quedaron sin agua, según ha avisado este viernes el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) estadounidense.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias