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Rubio dice que EE.UU. está dispuesto a mediar en Ucrania tras nuevos ataques rusos

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se producen tras un fuerte bombardeo ruso perpetrado el fin de semana contra la capital ucraniana

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 10:08 -
  • Agencia EFE
Rubio dice que EE.UU. está dispuesto a mediar en Ucrania tras nuevos ataques rusos

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asiste a una rueda de prensa conjunta tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Quad en Nueva Delhi, India, el 26 de mayo de 2026.

Fotografía: EFE
Nueva Delhi, India.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, insistió este martes en que Washington sigue preparado para mediar en la guerra en Ucrania si surge una oportunidad, después de una nueva ola de ataques rusos contra Kiev y de una advertencia de Moscú a las delegaciones extranjeras en la capital ucraniana.

"Cada vez que ves estos grandes ataques de un lado o del otro, es un recordatorio de por qué esta es una guerra terrible que ya ha durado más que la Segunda Guerra Mundial, y necesita llegar a su fin", señaló Rubio a los periodistas desde el avión durante su visita oficial a la India.

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"Ahora mismo no hay negociaciones activas en curso con Ucrania, pero EE.UU. siempre está preparado para desempeñar un papel constructivo y útil si se presenta esa oportunidad", agregó.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se producen tras un fuerte bombardeo ruso perpetrado el fin de semana contra la capital ucraniana y después de que Moscú advirtiera de nuevos ataques contra objetivos que describe como “centros de toma de decisiones".

"Kiev va a ser un lugar muy peligroso. Kiev ha sido un lugar muy peligroso ya desde hace varias semanas", declaró Rubio.

Moscú ha recomendado a las delegaciones internacionales abandonar Kiev ante posibles nuevos ataques, según trasladó el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, a Rubio en una llamada telefónica realizada a petición de Rusia.

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"Esto es lo que pasa con estas guerras. Simplemente siguen escalando. Viene un gran ataque por un lado, luego viene un ataque más grande de vuelta. Y así es como estas cosas se desmoronan, siguen adelante", manifestó.

Rubio afirmó que habló con Lavrov sobre esa advertencia y que el jefe de la diplomacia rusa le pidió transmitir el mensaje directamente al presidente Donald Trump.

"Hablé con él ayer sobre eso y me pidió que transmitiera el mensaje directamente al presidente, lo cual hice", aclaró Rubio.

Según un comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, Rubio y Lavrov "intercambiaron puntos de vista sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, las relaciones bilaterales y la situación en Irán".

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Agencia EFE
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