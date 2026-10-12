Lula endurece su discurso sobre seguridad y pide "prisión para los bandidos"

Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, endureció este lunes su discurso sobre seguridad pública y prometió "prisión para los bandidos" y "tranquilidad" al "pueblo trabajador" brasileño, tras asistir a la misa por el día de la Virgen de Aparecida, patrona del país. En una conversación con periodistas, Lula dijo que el Gobierno se meterá de lleno en el combate al crimen organizado para "liberar a los territorios brasileños". "El día que el Gobierno federal pueda asumir el papel de la seguridad pública, en la medida en que la Constitución lo permita, ese día podremos decir, alto y claro, que para el pueblo trabajador queremos tranquilidad, queremos paz, queremos protección (...) y para los bandidos, queremos prisión", expresó.

Las palabras del mandatario progresista se dan en el marco de la votación esta semana en una comisión del Senado de la propuesta de modificación de la Constitución sobre seguridad pública, impulsada por el Gobierno federal. La iniciativa, que ya recibió el visto bueno en la Cámara de Diputados, busca ampliar las competencias del Gobierno federal en la lucha contra la delincuencia, una responsabilidad que hasta ahora recaía casi de manera exclusiva en los estados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El proyecto, sin embargo, genera debate político y legislativo. Uno de sus principales puntos de controversia es el nivel de integración que propone entre las fuerzas federales, como la Policía Federal, y los cuerpos de seguridad autonómicos, representados por las policías civiles y militares de cada estado.