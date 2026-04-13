El Jurado Nacional de Elecciones de Perú denuncia penalmente al organizador de comicios

Lima, Perú

Según la información, el JNE denunció a los funcionarios por la presunta comisión de los delitos contra el derecho de sufragio , así como por omisión, demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú presentó este lunes una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y otros tres funcionarios de esa institución, por los problemas logísticos que se produjeron en Lima durante los comicios generales de este domingo, informaron medios locales.

Además de Corvetto, en la denuncia se ha incluido al gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, Ricardo Saavedra; al gerente de Administración, Edward Alarcón; y al exgerente de Gestión Electoral, José Samame Blas, quien renunció a su cargo durante la mañana del lunes y horas después fue detenido por la Policía Anticorrupción.

Al inicio de la jornada del domingo, después de que se reportaran retrasos en la instalación de mesas en la capital, la ONPE emitió un comunicado en el que atribuyó la responsabilidad a la empresa Galaga, encargada de repartir el material electoral a los centros de votación.

Mientras que en algunos locales los electores tuvieron que esperar hasta cinco horas para sufragar, la falta del material llevó a que se suspendieran los comicios en 13 colegios del sur de Lima, lo que afectó a más de 52,000 electores y generó protestas ciudadanas y críticas de todos los sectores políticos.

Tras esos incidentes, el JNE tomó la inédita decisión de que los comicios en los locales afectados se celebraran este lunes.

Por su parte, la empresa Galaga afirmó que cumplió "estrictamente con las obligaciones establecidas" por la ONPE y pidió a los organismos electorales que le ofrezcan "las disculpas públicas necesarias".

Según la demanda del JNE, existió una omisión en la fiscalización de idoneidad logística a la empresa Galaga, pues por información pública se sabía que esa compañía no tenía las unidades de transporte suficientes para trasladar el volumen de material electoral.

Además, el JNE señaló que la ONPE presentó una herramienta tecnológica llamada Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) como garantía para agilizar el conteo de votos, pero en la práctica su implementación careció de los controles de redundancia y estabilidad necesarios para soportar la gran carga de información.

"Esta negligencia técnica no constituye un error administrativo fortuito, sino una quiebra del deber de diligencia en la gestión de plataformas tecnológicas, cuya estabilidad debió ser garantizada mediante pruebas de estrés y protocolos de redundancia que el denunciado omitió implementar o supervisar de manera eficaz", remarcó el documento.