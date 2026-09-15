Jefa negociadora de oposición aboga por un diálogo "a la altura de demandas" en Venezuela

Venezuela. La jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, abogó este martes, a dos días de la fecha prevista para el segundo ciclo de conversaciones en Caracas, por un proceso de negociación que esté "a la altura de las demandas" de los venezolanos. "Nos comprometemos a llevar la conversación directamente con la gente en la calle. Levantamos las banderas de la fe, la esperanza y la justicia para que la mesa de diálogo sea una expresión real de las demandas de los venezolanos", escribió en X tras reunirse con el cardenal Baltazar Porras. En ese encuentro, aseguró que conversaron sobre "la profunda situación social que golpea a Venezuela" y, en ese sentido, coincidieron "en la inmensa preocupación acerca del deterioro económico, las carencias que sufre" la "gente y la urgencia de liberar a los presos políticos".

"El verdadero diálogo debe poner al ser humano en el centro. Debe escuchar a la madre que no tiene recursos para sus hijos, a la parturienta en un hospital sin insumos y al padre que trabaja por un salario que no alcanza para la canasta básica. El diálogo tiene que vestirse de justicia social y estar a la altura de las demandas de nuestro pueblo", insistió. La liberación de las más de 300 personas que, según ONG, siguen detenidas por motivos políticos y la renovación del ente electoral, actualmente encabezado por funcionarios afines al chavismo, para una posterior convocatoria a comicios presidenciales son dos de las principales solicitudes que han hecho diversos sectores a la mesa de negociación, instalada el pasado mes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fuentes cercanas a las organizaciones dijeron este martes a EFE que el chavismo y el grupo opositor, integrado por exdiputados, iniciarán el 17 de septiembre el segundo ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos, en el que se tiene previsto que continúen con el tema judicial e incluyan en la agenda las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.