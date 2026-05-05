Irán acusa a EEUU de poner en riesgo la navegación en Ormuz

Teherán, Irán.

Irán acusó este martes a Estados Unidos de poner en peligro la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz al "violar el alto el fuego" y afirmó que la continuidad de la situación "es insoportable" para Washington. "La seguridad de la navegación y del tránsito energético ha sido puesta en peligro por Estados Unidos y sus aliados al violar el alto el fuego e imponer un bloqueo, aunque su mal será contenido", denunció en X el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Además, afirmó que "una nueva ecuación" en el estrecho de Ormuz "se está consolidando" y sostuvo que la continuidad de la situación actual "es insoportable para Estados Unidos". Qalibaf lanzó además una advertencia contra EE.UU., que ayer inició la operación Proyecto Libertad con la movilización, anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de centenares de aeronaves, destructores y drones para facilitar el paso por el estrecho de Ormuz de las embarcaciones atrapadas a raíz del bloqueo iraní. "Sabemos bien que la continuidad de la situación actual es insoportable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía", indicó. Esta madrugada, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, criticó también en la red social X las operaciones militares estadounidenses en el estrecho y denunció que los hechos "dejan claro que no hay soluciones militares a una crisis política".