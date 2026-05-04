El Vaticano confirma encuentro entre León XIV y Marco Rubio tras desavenencias

Ciudad del Vaticano.

El Vaticano ha confirmado este lunes que el papa León XIV recibirá el jueves al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, una cita que tendrá lugar tras el encontronazo entre el pontífice y el presidente Donald Trump. La cita entre el papa y Rubio tendrá lugar este jueves a las 11.30 hora local (9.30 GMT) en el Palacio Apostólico vaticano.

León XIV, primer pontífice estadounidense de la historia y que ya antes de su elección hace ahora un año había criticado las políticas migratorias de Trump, ha mantenido un desencuentro a distancia con el mandatario republicano, esta vez debido a su guerra en Irán. Hace un mes, el 7 de abril, el papa había tachado de "inaceptable" la amenaza del presidente estadounidense de acabar con "toda una civilización" en su guerra contra Teherán, a lo que el mandatario respondió llamándole "débil" y "pésimo en política exterior".