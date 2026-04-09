  1. Inicio
  2. · Mundo

Inhabilitan túnel en norte de México usado para contrabando y tráfico de personas

Localizaron una excavación rústica que tenía una profundidad de 4,5 metros y una longitud de 79 metros, con dirección hacia la frontera y sin salida habilitada

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 17:19 -
  • Agencia EFE
Inhabilitan túnel en norte de México usado para contrabando y tráfico de personas

Se observa el hallazgo de un túnel en dirección hacia Estados Unidos desde la ciudad de Nogales (México).

 Foto: Cedida por la Secretaría de Marina
Ciudad de México, México

Autoridades mexicanas inhabilitaron un túnel utilizado ilegalmente en la ciudad de Nogales (Sonora), fronteriza con Estados Unidos, que estaba dirigido hacia el país vecino, además de que detuvieron a una persona relacionada con contrabando y tráfico de personas para un grupo delictivo.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad de México informó este jueves que el hallazgo fue resultado de trabajos de inteligencia y reforzamiento de seguridad en el citado estado, tras los que ejecutaron una orden de cateo (registro) en Nogales, donde inhabilitaron la estructura.

Sheinbaum rechaza el informe de la ONU sobre las desapariciones forzadas en México

“Derivado de investigaciones de gabinete y campo, los agentes de seguridad identificaron un inmueble en la colonia (barrio) Centro, vinculado con un grupo delictivo generador de violencia, por lo que mediante vigilancias fijas y móviles recabaron datos de prueba suficientes con los que un Juez de Control otorgó la orden para intervenir el domicilio”, explicó el Gabinete.

Añadió que tras ingresar al lugar, localizaron una excavación rústica que tenía una profundidad de 4,5 metros y una longitud de 79 metros, “con dirección hacia la frontera y sin salida habilitada”.

En el lugar, señalaron las autoridades, fue detenida una persona a quien se le encontraron 21 cartuchos útiles.

“De acuerdo con las investigaciones, el detenido está relacionado en actividades de vigilancia, contrabando y tráfico de personas para un grupo delictivo”, precisó.

Reportes de las autoridades mexicanas señalan que desde 2006, en la frontera entre California y México se han encontrado al menos 15 túneles, principalmente en la zona industrial de Otay, en donde han dicho que el tipo de terreno facilita sus construcciones.

México prosigue con la búsqueda de los tres trabajadores atrapados en una mina en Sinaloa

El túnel más grande que ha sido descubierto fue en enero de 2020 entre Tijuana (México) y San Diego (EEUU).

El lugar contaba con iluminación, aire acondicionado, suministro eléctrico de alto voltaje, un elevador y un sistema de rieles por el que rodaba un carrito, similar a los de minería, para llevar la droga por debajo de la línea internacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias