¿Por qué le imputan seis nuevos delitos a Nicolás, primogénito de Gustavo Petro?

Bogotá, Colombia

Una fiscal colombiana imputó este lunes seis delitos a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en una caso de corrupción cuando era diputado de la Asamblea del departamento caribeño del Atlántico (norte).

"La Fiscalía General de la Nación (...) le comunica que se le investiga por (...) interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio", expresó la fiscal Lucy Laborde durante una audiencia.

Ese organismo acusa al primogénito de haberse apropiado de 111 millones de pesos (unos 29.500 dólares) entre 2021 y 2022 como parte de su supuesta "gestión" para la celebración de dos contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso).