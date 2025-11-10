Netanyahu se reúne para discutir el estado de la tregua en Gaza

Jerusalén, Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este lunes con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, para discutir el estado del alto el fuego en Gaza, según recogen medios israelíes. Según el diario The Times of Israel, la mayor parte de la reunión se centró en discutir el estado del alto el fuego en Gaza y los esfuerzos para rescatar a los cuatro rehenes fallecidos que aún permanecen en poder de las milicias palestinas.

El periódico Israel Hayom reportó esta mañana que los representantes estadounidenses tenían además la intención de discutir con Netanyahu la posibilidad de iniciar conversaciones para la segunda fase de la tregua propuesta por el presidente Trump. Su visita al país tiene lugar apenas unas semanas desde la que realizaron este octubre, coincidiendo con la implementación de la primera fase de la tregua en Gaza. Kushner y Witkoff son los últimos representantes estadounidense en viajar a Israel, sumándose a las visitas realizadas este octubre y noviembre por el vicepresidente de EE.UU., JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.