Hondureño detenido en un bus enfrenta graves cargos en Texas

Un hondureño buscado en Luisiana, Estados Unidos, por agresión sexual fue arrestado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un puerto de entrada de Laredo, según un comunicado oficial emitido en las últimas horas.
El 30 de abril, agentes de la CBP en el puente Juárez-Lincoln de Laredo capturaron a Allan Josué Cabrera Maradiaga, de 49 años, ciudadano hondureño y pasajero de un autobús que se dirigía hacia el sur.
Durante la inspección, los agentes de la CBP, utilizando verificación biométrica y bases de datos federales de las fuerzas del orden, verificaron su identidad y descubrieron que pesaba sobre él una orden de arresto activa por delito grave de agresión sexual, emitida por la Oficina del Sheriff de la Parroquia de St. Bernard en Chalmette, Luisiana.
Los agentes de la CBP confirmaron la orden y trasladaron a Cabrera Maradiaga a la cárcel del condado de Webb para que esperara el proceso penal.