Hondureño detenido en un bus enfrenta graves cargos en Texas

Texas, Estados Unidos.

Un hondureño buscado en Luisiana, Estados Unidos, por agresión sexual fue arrestado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un puerto de entrada de Laredo, según un comunicado oficial emitido en las últimas horas.

El 30 de abril, agentes de la CBP en el puente Juárez-Lincoln de Laredo capturaron a Allan Josué Cabrera Maradiaga, de 49 años, ciudadano hondureño y pasajero de un autobús que se dirigía hacia el sur.