Hombre pierde la vida al ser atacado por un tigre tras saltar a su recinto en un zoológico inglés

Londres, Inglaterra. Un hombre perdió la vida este sábado por el ataque de un tigre en un zoológico en Doncaster, a unos 250 kilómetros al norte de Londres, según anunció la policía.

La policía de la zona dio a entender que el hombre entró voluntariamente en el cercado donde se encuentran los tigres; al verlo, uno de ellos le atacó y le dejó herido de muerte. Cuando los guardias accedieron al recinto, ya había fallecido.

El zoológico se llama Yorkshire Wildlife Park, del tipo en que los animales viven en espacios abiertos, sin rejas. Su página web anuncia hoy que tras el incidente el zoológico fue cerrado al público y permanecerá clausurado también mañana domingo, mientras que trabajan con las autoridades "para esclarecer lo que sucedió exactamente".