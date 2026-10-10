  1. Inicio
  2. · Mundo

Hombre pierde la vida al ser atacado por un tigre tras saltar a su recinto en un zoológico inglés

Un hombre perdió la vida luego de ingresar al cercado de los tigres en un zoológico de Inglaterra

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 20:36 -
  • Agencia EFE
Hombre pierde la vida al ser atacado por un tigre tras saltar a su recinto en un zoológico inglés

Un hombre falleció tras ser atacado por uno de los tigres de un zoológico inglés, después de ingresar al recinto donde se encontraba el animal.

 Imagen ilustrativa.

Londres, Inglaterra. Un hombre perdió la vida este sábado por el ataque de un tigre en un zoológico en Doncaster, a unos 250 kilómetros al norte de Londres, según anunció la policía.

La policía de la zona dio a entender que el hombre entró voluntariamente en el cercado donde se encuentran los tigres; al verlo, uno de ellos le atacó y le dejó herido de muerte. Cuando los guardias accedieron al recinto, ya había fallecido.

El zoológico se llama Yorkshire Wildlife Park, del tipo en que los animales viven en espacios abiertos, sin rejas. Su página web anuncia hoy que tras el incidente el zoológico fue cerrado al público y permanecerá clausurado también mañana domingo, mientras que trabajan con las autoridades "para esclarecer lo que sucedió exactamente".

Hondureño muere en Machu Picchu: revelan la causa

La policía local ha pedido que quienes hayan grabado el incidente con sus teléfonos se abstengan de compartir las imágenes, lo que de hecho ya ha comenzado a suceder.

El parque zoológico abrió sus puertas en 2009 y el recinto de los tigres lo hizo en 2011. Los visitantes pueden observar a los felinos desde un sendero en lo alto del cercado donde se encuentran.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias