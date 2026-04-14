¿Cómo era la lujosa Hacienda de Pablo Escobar en Colombia?

En la década de 1980, Pablo Escobar, reconocido narcotraficante, llegó a figurar entre las personas más ricas del planeta. No obstante, su fortuna y poder económico ya eran considerables desde antes, aunque tenían su origen en actividades ilícitas. Para ocultarlo, mantenía la imagen de un exitoso empresario en la región de Antioquia.
En un extenso terreno de 1,600 hectáreas ubicado en Puerto Triunfo, Antioquia, construyó una hacienda de enormes dimensiones, “Hacienda Nápoles”.
El lugar incluía pista de aterrizaje para aviones y helicópteros, piscinas de tamaño olímpico, 27 lagos artificiales, grandes esculturas de dinosaurios y una amplia variedad de vehículos entre autos, motos y cuatrimotos para desplazarse por la propiedad.
El helipuerto de la Hacienda Nápoles constituía una pieza fundamental dentro del vasto complejo que Pablo Escobar mantuvo en los años 80, pensado para garantizar desplazamientos rápidos y reforzar su seguridad.
Esta instalación se integraba a un sistema privado de transporte aéreo que también incluía una pista para avionetas y espacios destinados al resguardo de las aeronaves.
Además, contaba con un zoológico que aún existe, el cual en su momento albergó a más de 1,500 animales traídos de distintas partes del mundo.
Entre los animales que albergó había jirafas, elefantes, rinocerontes, avestruces, antílopes, leones, tigres, dantas, monos y cebras. Sin embargo, los hipopótamos se convirtieron en su legado más conocido, debido a que actualmente existen más de 160 ejemplares en estado salvaje.
Ante esta situación, el Gobierno de Colombia anunció el lunes 13 de abril, un plan para controlar la población de hipopótamos, el cual contempla la eutanasia de al menos 80 ejemplares durante el segundo semestre del año, con el fin de frenar su reproducción.
Los animales fueron trasladados en barcos y aviones, en algunos casos de forma clandestina y no únicamente desde Estados Unidos.
También introdujo desde Brasil diversas aves de contrabando, ya que se trataba de especies cuya comercialización estaba prohibida, e incluso llegaron delfines provenientes del Amazonas.
Con el tiempo, Pablo abrió su zoológico al público de manera gratuita. Los visitantes podían recorrer las instalaciones y aprovechar espacios como la enorme piscina, además de acceder a alimentos y bebidas, lo que lo convirtió en un destino muy atractivo para familias que acudían en gran número cada día.
En la actualidad, la Hacienda Nápoles está abierta al público y cuenta con nuevas instalaciones recreativas para el disfrute de los visitantes.