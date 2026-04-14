¿Cómo era la lujosa Hacienda de Pablo Escobar en Colombia?

Puerto Triunfo, Colombia

En la década de 1980, Pablo Escobar, reconocido narcotraficante, llegó a figurar entre las personas más ricas del planeta. No obstante, su fortuna y poder económico ya eran considerables desde antes, aunque tenían su origen en actividades ilícitas. Para ocultarlo, mantenía la imagen de un exitoso empresario en la región de Antioquia. En un extenso terreno de 1,600 hectáreas ubicado en Puerto Triunfo, Antioquia, construyó una hacienda de enormes dimensiones, “Hacienda Nápoles”. El lugar incluía pista de aterrizaje para aviones y helicópteros, piscinas de tamaño olímpico, 27 lagos artificiales, grandes esculturas de dinosaurios y una amplia variedad de vehículos entre autos, motos y cuatrimotos para desplazarse por la propiedad.

El helipuerto de la Hacienda Nápoles constituía una pieza fundamental dentro del vasto complejo que Pablo Escobar mantuvo en los años 80, pensado para garantizar desplazamientos rápidos y reforzar su seguridad. Esta instalación se integraba a un sistema privado de transporte aéreo que también incluía una pista para avionetas y espacios destinados al resguardo de las aeronaves. Además, contaba con un zoológico que aún existe, el cual en su momento albergó a más de 1,500 animales traídos de distintas partes del mundo.