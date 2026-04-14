Invasión sin control: los hipopótamos de Pablo Escobar un riesgo para los colombianos

El 11 de mayo de 2020, Luis Enrique Díaz Flórez, de 44 años, se encontraba recogiendo agua en un riachuelo de la vereda Estación Pita, en Puerto Triunfo, cuando un hipopótamo emergió repentinamente y lo golpeó violentamente. Sufrió fracturas en varias costillas y requirió la implantación de una varilla metálica en la pierna derecha, desde la cadera.