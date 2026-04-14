Este será el triste final de los hipopótamos de Pablo Escobar

Mientras tanto, el tiempo corre. Si no se controla la población, se estima que los hipopótamos podrían llegar a ser 1,000 en 2035, lo que agravaría aún más la crisis ambiental. El Gobierno ya destinó unos 7,200 millones de pesos colombianos para ejecutar este plan, marcando así el inicio de una de las decisiones más controvertidas en la historia reciente de la conservación en el país.