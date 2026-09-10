Gobierno venezolano pide a ingenieros unirse a plan de reparación de viviendas tras sismos

Caracas, Venezuela. El Gobierno de Venezuela pidió este jueves a empresas de cálculo estructural y a ingenieros civiles que se sumen a un plan que impulsará proyectos de reparación y reforzamiento de las edificaciones dañadas por los sismos del pasado 24 de junio.

Para ello, el ministro de Transporte de Venezuela, Francisco Garcés, instó a que se inscriban en una página web y luego cumplan un proceso de adiestramiento y certificación y sean parte de proyectos asignados por el Gobierno.

En un video publicado en su cuenta de X, Garcés también llamó a estudiantes de último año de ingeniería civil y arquitectura para que se inscriban como asistentes y trabajen con especialistas en la inspección de edificaciones, así como en los proyectos de reparación o reforzamiento de viviendas dañadas tras los sismos.