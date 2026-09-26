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León XIV es recibido por 700.000 fieles en París en histórica misa

León XIV fue aclamado por una multitud de 700.000 fieles durante su recorrido en papamóvil por los Campos Elíseos de París.

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 08:23 -
  • Agencia EFE
León XIV es recibido por 700.000 fieles en París en histórica misa

El papa León XIV en París.

 Foto: EFE

París, Francia. El papa León XIV fue aclamado a su paso en papamóvil por los Campos Eliseos, el lugar de las grandes celebraciones de París, hasta llegar a la Plaza de la Concordia para celebrar una misa ante 700.000 fieles en el acto más multitudinario en su visita a una laica Francia que hoy vivió el fervor católico.

El papa se trasladó hasta el Arco del Triunfo en un vehículo oficial y allí subió al papamóvil para recorrer los 2,5 kilómetros de los Campos Elíseos, tomados por los fieles. La imagen del día fue el baño de masas triunfal mientras besaba a los niños que le acercaban a su paso en un recorrido de 40 minutos, en una fuerte demostración para la Iglesia católica del país.

En los alrededores, los fieles podían confesarse en confesionarios improvisados con sacerdotes sentados en las orillas de las aceras para escucharlos,

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Aunque cerca de 600.000 personas se habían inscrito para participar en la celebración, este mediodía la organización actualizó las cifras y dijo que serían finalmente 700.000 personas, las que se acercarían al eje de tres kilómetros habilitado para acogerles, que va desde la Plaza de la Concordia pasando por la avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la Estrella -donde se ubica el Arco del Triunfo- hasta la Avenida de la Gran Armada, que conduce al Gran Arco de la Defensa.

Los fieles pudieron ver pasar al papa y después siguieron la misa en pantallas gigantes, mientras que sólo pocos miles de privilegiados pudieron colocarse cerca del altar en la Plaza de la Concordia.

700.000 fieles reciben a León XIV en París para una histórica misa.

700.000 fieles reciben a León XIV en París para una histórica misa.

 (Nerea González / EFE)

En 2008, con Benedicto XVI, fueron cerca 260.000 fieles los que participaron en una misa en el mismo lugar.

"He venido a confirmaros en vuestra fe"

En su homilía el papa pidió a los fieles de Francia que construyan "una nación renovada a partir de sus raíces" cristianas.

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"Tienen sed de Dios, de vida, de verdad, de unidad, de paz, de comunión, de felicidad. Aspiren a redescubrir un horizonte luminoso, a construir una nación renovada a partir de sus raíces, regadas por la fe", dijo el papa en la homilía desde el altar colocado en plena plaza de la Concordia, en el corazón de París.

Y pidió que este viaje y su presencia en Francia "les confirme su fe y los anime a irradiar y transmitir sin cesar la vida, la paz y el amor de nuestro amado Señor Jesucristo".

Habló también del vacío que sienten algunas personas y que para llenarlo buscan "nuevos placeres; queremos poseer cosas nuevas" y se hace todo lo posible por "divertirnos para no sentir ese malestar interior".

Y propuso la fe y Dios "porque para Él, ninguno de nosotros es un número en una identificación, ni un número de serie, sino una persona, una persona única e insustituible".

Miles de personas asisten a la misa multitudinaria del papa León XIV este sábado en París.

Miles de personas asisten a la misa multitudinaria del papa León XIV este sábado en París.

(Nerea González / EFE)

Entre los fieles, carteles y consignas a favor de la paz o eslogan más modernos: "Keep Calm and Pray Jesus" (Calma y reza a Jesús), "Paz al mundo. Ese es el mensaje más importante que nos está dando a todos", contaba a EFE Sonia Macías, llegada desde Colombia expresamente para la visita de León XIV a la capital francesa.

"Somos católicos, ferviente admirador del papa. Una ilusión grandísima de verlo. Con la alegría inmensa de por fin cumplir ese sueño", agregaba junto a ella el también colombiano Alex Beltrán, al ser preguntado por sus sensaciones en la antesala de la multitudinaria misa.

La política francesa en la misa

Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, quien ya había anunciado que no acudiría; el primer ministro Sébastien Lecornu, sentados en primera fila, y varios candidatos a las elecciones presidenciales de 2027 asistieron a la misa.

Entre los políticos presentes también la favorita en las encuestas para sustituir a Macron, la ultraderechista Marine Le Pen, así como su delfín Jordan Bardella, de Agrupación Nacional (RN), así como los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, Yaël Braun-Pivet y Gérard Larcher, respectivamente.

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Habían anunciado también su presencia los candidatos centristas al Elíseo, Gabriel Attal, de Renacimiento; y Édouard Philippe, de Horizontes, y el conservador Bruno Retailleau, de Los Republicanos; así como el expresidente francés Nicolas Sarkozy y los ex primeros ministros Michel Barnier y Dominique de Villepin.

El papa concluye esta etapa parisina del viaje con esta misa y se traslada a Lourdes, el corazón católico del país, donde le esperan los más vulnerables y también una reunión con las víctimas de abusos.

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Agencia EFE
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