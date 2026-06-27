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Papa León XIV: Que "no falte la solidaridad de la comunidad internacional" con Venezuela

as autoridades venezolanas elevaron a 1,430 la cifra de muertos y reportan miles de heridos tras el doble terremoto que estremeció el país el miércoles

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 13:49 -
  • Agencia EFE
Papa León XIV: Que no falte la solidaridad de la comunidad internacional con Venezuela

El papa León XIV, esta semana.

Foto: EFE
Ciudad del Vaticano

El papa León XIV ha expresado este sábado su cercanía con la población de Venezuela damnificada por los terremotos y ha pedido que "no falte" la solidaridad de la comunidad internacional con el país.

"Deseo expresar nuestra cercanía, mía y de todo el Colegio Cardenalicio, a la población de Venezuela duramente golpeada por el violento terremoto de estos días", dijo el pontífice al término del consistorio de cardenales de todo el mundo convocado en el Vaticano.

León XIV aseguró su oración "por las víctimas, sus familiares y por todos aquellos que padecen las consecuencias de estas tragedias" y encomendó al Señor a "todos los implicados en los auxilios".

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Por último, el papa pidió que "no falte la solidaridad de la comunidad internacional con esta querida nación".

El terremoto doble que sacudió Venezuela el miércoles se ha saldado con la vida de al menos 1,430 personas y con miles de heridos, según las últimas cifras proporcionadas por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

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También ha causado numerosos daños materiales y edificios derrumbados bajo los que se sigue buscando a los desaparecidos.

Tras el seísmo, León XIV envió una primera ayuda económica de 100.000 euros (unos 114.000 dólares al cambio actual) a Venezuela a través de la Limosnería Apostólica con el objetivo de atender a las necesidades más urgentes de los damnificados.

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Agencia EFE
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