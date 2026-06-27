Papa León XIV: Que "no falte la solidaridad de la comunidad internacional" con Venezuela

Ciudad del Vaticano

El papa León XIV ha expresado este sábado su cercanía con la población de Venezuela damnificada por los terremotos y ha pedido que "no falte" la solidaridad de la comunidad internacional con el país.

"Deseo expresar nuestra cercanía, mía y de todo el Colegio Cardenalicio, a la población de Venezuela duramente golpeada por el violento terremoto de estos días", dijo el pontífice al término del consistorio de cardenales de todo el mundo convocado en el Vaticano.

León XIV aseguró su oración "por las víctimas, sus familiares y por todos aquellos que padecen las consecuencias de estas tragedias" y encomendó al Señor a "todos los implicados en los auxilios".