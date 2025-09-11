  1. Inicio
El FBI ofrece 100 mil dólares por información sobre el asesinato de Charlie Kirk

El aliado de Trump fue asesinado en un multitudinario evento en un campus universitario en Utah.

  • 11 de septiembre de 2025 a las 14:26 -
  • Agencia EFE
Concentración tras el asesinato del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid.

 EFE/Sergio Pérez
Washington, Estados Unidos.

El FBI anunció este jueves que ofrecerá hasta 100,000 dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del sospechoso de asesinar en la víspera al activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario en Utah.

"El FBI ofrece una recompensa de hasta 100.000 de dólares por información que conduzca a la identificación y el arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad Utah Valley, en Orem, Utah", escribió la agencia en su cuenta oficial en X.

En el mensaje, la entidad lista un número para pistas telefónicas y la dirección de una página web de la división del FBI en Salt Lake City, (capital de Utah) donde se pueden enviar fotos y videos de potenciales sospechosos.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado la Universidad Utah Valley.

El equipo conjunto que investiga el caso, formado por el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah, activó lo que definió como una "cacería" para dar con el hombre de las imágenes que previamente expuso en sus redes sociales.

Trump condecorará a Charlie Kirk con la Medalla Presidencial de la Libertad

El FBI difundió este jueves dos fotografías del sospechoso del asesinato, en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera, gorra oscura y gafas de sol. EFE

