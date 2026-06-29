Más de 100 familias damnificadas por las lluvias en una región en el oeste de Venezuela

Caracas, Honduras

Más de 100 familias resultaron damnificadas por las fuertes lluvias recientes en el estado venezolano de Portuguesa (oeste), en un momento en que el país enfrenta un estado de emergencia debido a los terremotos del pasado miércoles que causaron, al menos, 1.719 muertes, informaron este lunes las autoridades. El alcalde del municipio Monseñor José Vicente de Unda, Edwar Giménez, dio la cifra en un video publicado en su cuenta de Instagram y aseguró que, de momento, no hay muertos. Se trata, dijo, de una "fuerte situación" que ha dejado varias comunidades afectadas, donde habitantes "perdieron todos sus enseres", por lo que pidió la ayuda de quien pueda colaborar con estas personas.

Un video publicado en Instagram por el gobernador de Portuguesa, el chavista Primitivo Cedeño, muestra el momento del colapso de una vivienda construida al borde de un río, así como inundaciones y varias calles cubiertas de barro en Chabasquén, capital del municipio Monseñor José Vicente de Unda. El mandatario regional aseguró que equipos de trabajo se encuentran en la localidad con maquinaria pesada para la recolección de escombros y el mantenimiento preventivo de todas las áreas afectadas. Las intensas precipitaciones causaron el desbordamiento de dos ríos y tres quebradas y afectaron varias viviendas y las instalaciones de una escuela, según Protección Civil, que se mantiene en la localidad. Varios partidos opositores alertaron el domingo de inundaciones en Portuguesa, entre ellos Vente Venezuela (VV), liderado por la nobel de la paz María Corina Machado, cuya coordinadora en esa región, María Oropeza, advirtió de que el municipio "está en emergencia" y que hay 350 damnificados.