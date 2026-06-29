Terremotos en Venezuela: asciende a 1,719 el número de fallecidos

Caracas, Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este lunes que el número de víctimas mortales por los terremotos registrados en Venezuela ascendió a 1,719, mientras que los heridos suman 5,034.

El nuevo balance supera la cifra de 1,450 fallecidos reportada previamente el domingo, en medio de las labores de rescate y evaluación de daños en las zonas más afectadas.

Rodríguez también indicó que el total de damnificados asciende a 15,866 personas, mientras que las autoridades han contabilizado 855 edificios afectados, de los cuales 189 habrían colapsado por completo.

El funcionario destacó que desde los dos terremotos ocurridos el miércoles se han registrado 609 réplicas, lo que ha mantenido en alerta a las autoridades y a la población.

Asimismo, aseguró que el 90% del sistema eléctrico en el estado La Guaira, uno de los más afectados, ha sido restituido.

“Queremos felicitar al pueblo por la calma, la unidad ante esta horrenda tragedia”, expresó Rodríguez durante su balance oficial.

Por otro lado, el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que existe un 44% de probabilidades de que el número final de fallecidos supere las 10 mil personas.